США переводят Украину на самообеспечение и оборону

Анатолий Лапин.  
20.12.2023 12:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина, Финансы


Запад побуждает Украину перейти на самообеспечение и оборону, по крайней мере, до конца президентской гонки в США.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости LIVЕ» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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Так эксперт прокомментировал недавнее интервью посла США на Украине Бриджит Бринк, которая назвала главные приоритеты Вашингтона, среди которых – обеспечение морской и энергетической безопасности.

«Смотрите, нет ни слова о продолжении контрнаступления, нет слов о территориальной целостности, нет слов о расширении военной помощи Украине или хотя бы сохранении. О чем это говорит? Я трактую эти слова как то, что США также сегодня подошли к той точки зрения, что Украине нужно переходить к стратегической обороне.

Более того, Украине нужно переходить больше на самообеспечение. Что такое порты и обеспечение украинского экспорта, о котором и британские медиа сегодня писали, что пакт о помощи будет между Украиной и Великобританией подписан, который ориентирован на защиту портов, контроль над морем», – сказал эксперт.

«Что такое порты? Это экспорт аграрной продукции, руды – того, что у нас есть. Это деньги в украинский бюджет, это налоги. Это означает, что мы будем требовать меньше денег со стороны западных партнеров. Потому западные партнеры пытаются сегодня максимально выбросить нас на самообеспечение, обеспечить нам возможность экспорта и сократить внутренние затраты.

Сокращение правительства, сокращение социальных льгот – это все сохранить внутренние затраты, а с другой стороны они постоянно выталкивают нас на позиции, что нужно переходить к стратегической обороне. Так дешевле и так менее рискованно на период до завершения американских выборов», – заявил Бортник.

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