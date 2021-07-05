США планируют «гибридную войну на юге СНГ и России»

Продолжающийся вывод американских войск из Афганистана и, как следствие, обострение ситуации в этой стране может отразиться на безопасности южных регионов СНГ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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«Успехи боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ), которые в связи с уходом войск США и НАТО берут под контроль все новые территории Афганистана, уже отражаются на безопасности приграничных с ним государств СНГ. Свыше 300 афганских военнослужащих после боев с талибами с согласия Душанбе пересекли с оружием границу Таджикистана в районе Горного Бадахшана. Если талибы займут приграничные северные районы страны, в южные государства СНГ могут хлынуть потоки беженцев, радикальных исламистов. Это будет ударом не только по странам Центральной Азии, но и по России», – отмечается в публикации.

Военный эксперт, полковник Шамиль Гареев, который долгое время служил в Главном штабе Вооруженных сил Республики Узбекистан, считает, что для России наиболее опасна не прямая вооруженная агрессия со стороны незаконных вооруженных формирований, а периодическое проникновение и подрывная террористическая деятельность исламистов на приграничных территориях Узбекистана и Таджикистана, имеющего более протяженную и уязвимую погранзону. Эксперт также не исключает «экспорт» афганских боевиков и нестабильности в РФ».

При этом телеканал CNN сообщил, что Вашингтон ведет переговоры с Таджикистаном, Казахстаном и Узбекистаном о переселении в эти страны около 18 тысяч работавших на американцев афганцев (вместе с семьями – почти 50 тысяч человек).

Как считает военный эксперт, полковник Николай Шульгин, перемещение в страны СНГ значительного контингента афганских граждан – это потенциал для серьезной нестабильности в постсоветских странах.

«Мы не знаем, кто будет перемещен на территорию государств Содружества. Тут возможно просачивание и радикально настроенных афганских боевиков, и наркобаронов, и других криминальных авторитетов. Именно поэтому американцы не хотят брать их на свою территорию, а планируют переместить в буферную зону – южные страны СНГ. Заметим, что граница с Казахстаном у РФ самая протяженная и открытая», – говорит эксперт.

Он полагает, что перемещение масс афганцев можно рассматривать «как своеобразную гибридную войну, направленную на создание очагов напряженности на юге СНГ и России».