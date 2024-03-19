«США планируют многолетнюю войну против России» – Ллойд Остин

Константин Серпилин.  
19.03.2024 19:54
  (Мск) , Берлин
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, НАТО, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Несмотря на блокирующие решения Конгресса США, страны западного блока планируют многолетнюю военную и финансовую поддержку Украины, чтобы она могла много лет воевать против России.

Об этом в ходе брифинга по итогам встречи контактной группы помощи Украине в Рамштайне заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на блокирующие решения Конгресса США, страны западного блока планируют многолетнюю военную и финансовую...

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«Мы продолжаем фокусироваться на двух направлениях. Во-первых, мы работаем вместе над оказанием краткосрочной поддержки украинским войскам.

И во-вторых, – мы усердно работаем с руководством Украины над планированием её долгосрочной обороны и сдерживания [России]. Эта долгосрочная поддержка основана на коалициях по наращиванию потенциала, и сейчас они уже созданы, и работают», – сказал Остин.

Он подчеркнул, что США и их союзники нацелены на многолетнюю войну против России, и будут рассчитывать свои силы на это.

«Коалиция по наращиванию потенциала объединяет страны, чтобы сосредоточиться на наиболее важных, неотложных, и долгосрочных потребностях Украины.

Наша цель – помочь Украине создать боеспособные силы на долгосрочную перспективу. Коалиция по наращиванию потенциала позволит друзьям Украины координировать поддержку на долгие годы вперёд. И они создают гибкий и продолжительный подход к обеспечению устойчивой безопасности Украины», – добавил глава Пентагона.

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