США планируют создать в космосе дата-центры на ИИ

Анатолий Лапин.  
23.01.2026 12:50
  (Мск) , Давос
Просмотров: 205
 
Наука, США


Компании американского миллиардера Илона Маска разрабатывают многоразовую ракету, которая будет выводить в космос оборудование для создания дата-центров на солнечных батареях, чтобы обеспечить дешевую работу искусственного интеллекта.

Об этом на форуме в Давосе заявил сам Илон Маск, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Space X надеется достичь в этом году возможности полного повторного использования, этого ещё никому не удавалось добиться. Это важно с точки зрения стоимости доступа в космос…. Стоимость этого эквивалентна стоимости реактивного самолёта малого или среднего размера… Надеюсь, в этом году мы докажем полную возможность повторного использования «Старшип». И это будет замечательное изобретение, потому что стоимость доступа в космос снизится в 100 раз, когда вы достигнете полной возможности повторного использования», — заявил Маск.

По мнению бизнесмена, это сделает дешевым запуск в космос больших спутников:

«А если разместить солнечные панели в космосе, то их эффективность увеличится в пять раз, а может и больше по сравнению с наземными. Там всегда солнечно, нет смены дня и ночи, времён года и погоды. И мощность в космосе примерно на 30% выше, потому что там нет ослабления мощности из-за атмосферы. В итоге солнечные панели в космосе будут вырабатывать в пять раз больше энергии, чем на Земле

Создание центров обработки данных с искусственным интеллектом, работающих на солнечной энергии в космосе — это очевидное решение… И это станет возможным уже через два, самое позднее — через три года».

