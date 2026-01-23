США планируют создать в космосе дата-центры на ИИ
Компании американского миллиардера Илона Маска разрабатывают многоразовую ракету, которая будет выводить в космос оборудование для создания дата-центров на солнечных батареях, чтобы обеспечить дешевую работу искусственного интеллекта.
Об этом на форуме в Давосе заявил сам Илон Маск, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Space X надеется достичь в этом году возможности полного повторного использования, этого ещё никому не удавалось добиться. Это важно с точки зрения стоимости доступа в космос…. Стоимость этого эквивалентна стоимости реактивного самолёта малого или среднего размера… Надеюсь, в этом году мы докажем полную возможность повторного использования «Старшип». И это будет замечательное изобретение, потому что стоимость доступа в космос снизится в 100 раз, когда вы достигнете полной возможности повторного использования», — заявил Маск.
По мнению бизнесмена, это сделает дешевым запуск в космос больших спутников:
«А если разместить солнечные панели в космосе, то их эффективность увеличится в пять раз, а может и больше по сравнению с наземными. Там всегда солнечно, нет смены дня и ночи, времён года и погоды. И мощность в космосе примерно на 30% выше, потому что там нет ослабления мощности из-за атмосферы. В итоге солнечные панели в космосе будут вырабатывать в пять раз больше энергии, чем на Земле…
Создание центров обработки данных с искусственным интеллектом, работающих на солнечной энергии в космосе — это очевидное решение… И это станет возможным уже через два, самое позднее — через три года».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: