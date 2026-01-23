США планируют создать в космосе дата-центры на ИИ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Компании американского миллиардера Илона Маска разрабатывают многоразовую ракету, которая будет выводить в космос оборудование для создания дата-центров на солнечных батареях, чтобы обеспечить дешевую работу искусственного интеллекта.

Об этом на форуме в Давосе заявил сам Илон Маск, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Space X надеется достичь в этом году возможности полного повторного использования, этого ещё никому не удавалось добиться. Это важно с точки зрения стоимости доступа в космос…. Стоимость этого эквивалентна стоимости реактивного самолёта малого или среднего размера… Надеюсь, в этом году мы докажем полную возможность повторного использования «Старшип». И это будет замечательное изобретение, потому что стоимость доступа в космос снизится в 100 раз, когда вы достигнете полной возможности повторного использования», — заявил Маск.

По мнению бизнесмена, это сделает дешевым запуск в космос больших спутников: