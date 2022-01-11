«США по-другому не понимают» – Михеев предложил Кремлю демонстративно взять Украину в оборот
Представители США попытаются «развести» российских дипломатов на переговорах по безопасности, поэтому стратегическая цель для России – «не поддаться на развод».
Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
«Мне нравится в риторике наших официальных лиц, что она стала гораздо жестче. Наши попытки играть в системную дипломатию в стиле: они себе могут позволить, а мы не должны, – совершенно бессмысленны. Они проваливались раз за разом.
Сейчас риторика стала жестче, я считаю: мы в этом сильны. Мы сильны как раз в прямом ударе, а не вот в этом бесконечном вилянии. Именно в эти моменты Запад начинает нас бояться исторически. Как только он чувствует, что можно реально получить в глаз, опа, он идет на переговоры.
А когда мы пытаемся показать, что тоже умеем витиевато выражаться, они нас игнорируют, потому что не чувствуют опасности и считают себя в этом сильнее. И действительно, в искусстве разводить им нет равных в мире», – отметил эксперт.
Главным элементом «развода» на нынешних переговорах, по его мнению, являются заявления о «российском вторжении» на Украину.
«Как по мне, вторжения никакого и не начиналось. Может, и к лучшему – если бы оно началось или в каких-то формах продолжалось. Если США так важна Украина, то в случае отсутствия каких-либо подвижек со стороны американцев и готовности обсуждать то, что мы напредлагали, я думаю, украинское направление должно стать одним из главных в нашей внешней политике.
Мы должны больше усилий прилагать для изменения ситуации на Украине, причем, не чураться никаких методов. В конце концов, ведь американцы не чураются», – заключил Михеев.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.