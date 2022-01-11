«США по-другому не понимают» – Михеев предложил Кремлю демонстративно взять Украину в оборот

Представители США попытаются «развести» российских дипломатов на переговорах по безопасности, поэтому стратегическая цель для России – «не поддаться на развод».

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне нравится в риторике наших официальных лиц, что она стала гораздо жестче. Наши попытки играть в системную дипломатию в стиле: они себе могут позволить, а мы не должны, – совершенно бессмысленны. Они проваливались раз за разом.

Сейчас риторика стала жестче, я считаю: мы в этом сильны. Мы сильны как раз в прямом ударе, а не вот в этом бесконечном вилянии. Именно в эти моменты Запад начинает нас бояться исторически. Как только он чувствует, что можно реально получить в глаз, опа, он идет на переговоры.

А когда мы пытаемся показать, что тоже умеем витиевато выражаться, они нас игнорируют, потому что не чувствуют опасности и считают себя в этом сильнее. И действительно, в искусстве разводить им нет равных в мире», – отметил эксперт.