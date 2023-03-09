США побеждают в Грузии – беглецы из России ринулись обратно

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Законопроект об иноагентах, ставший формальным поводом для массовых протестов в Грузии, отозван из парламента.

Правящая партия «Грузинская мечта» и «Сила народа» решили сделать это ради «продвижения по пути евроинтеграции», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны позаботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о продвижении Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего гражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении. Учитывая все вышеизложенное, как управленческая власть, ответственная перед каждым членом общества, мы приняли решение безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект», — говорится в сообщении политсоветов партий.

По мнению грузинского политолога Шоты Апхаидзе, это свидетельствует о победе США, которые стоят за протестами в стране, но несмотря на это митингующие не собираются расходиться, потому что истинная цель протестов – свержение власти.

«Ночь прошла в очень напряженной обстановке, протестующие разгромили все – разбили окна в зданиях парламента, сожгли несколько полицейских машин, бросали коктейли Молотова, в центре разгромлены магазины. Сейчас демонстранты не разошлись, они по всему городу, прячутся во дворах…

«Грузинская мечта» показала Америке и Западу, что может самостоятельно играть свою игру, но когда на них надавили, они пошли на компромисс с американцами. Уже сегодня, например, звонили чиновники из Белого дома и они отозвали закон, сказали, что будут обсуждать. Это можно считать победой Запада, этой либеральной диктатуры. Но тот факт, что не утихают акции протестов говорит о том, что цели их, то есть американцев, – свергнуть власть. Я бы не сказал, что оппозиция победила – на данный момент это американцы выигрывают», – сказал эксперт.

Он добавил, что на этом фоне Грузия перекрыла границу с Россией в пункте пропуска Верхний Ларс – осенью этого года его штурмовали граждане РФ, бегущие от мобилизации, а сейчас они же стремятся вернуться на родину.

«В Верхнем Ларсе образовалась большая пробка – сейчас обратно бегут эти «бегуны», которые до этого сбежали в Грузию. У этих людей нет чувства патриотизма, они находятся в поисках лучшей жизни – типичное поведение либералов из мегаполиса. Им сейчас, видимо, стало некомфортно в Грузии и они решили вернуться обратно в Москву»,