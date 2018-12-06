06.12.2018, Стамбул, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Крым, НАТО, Россия, США, Украина
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США подали запрос Турции на ввод военного корабля в Черное море

США планируют направить в Черное море свой военный корабль в ответ на «рост напряженности между Украиной и Россией». Об этом сообщает американская телекомпания CNN, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По информации издания, Штаты уже запросили у Турции разрешения на проход своего корабля через проливы Босфор и Дарданеллы. Согласно международным договорам, страны, не имеющие выхода в Черное море, должны это сделать не менее, чем за 15 дней до даты планируемого прохода.

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Сообщается, что ранее Соединенные Штаты уже посылали флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney во время войны России и Грузии в 2008-м году.

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