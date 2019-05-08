США подарили украинским пограничникам два катера
При содействии посольства США на Украине пограничной службе были переданы два катера Safe Boat 27, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщает Украинский милитарный портал.
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“Вскоре эти современные плавсредства будут использоваться 10 отдельным отрядом оперативного реагирования Д.О.З.О.Р. в различных оперативно-служебных целях”, – говорится в сообщении.
Катера Safe Boat 27 могут использоваться для патрулирования и рейдов-штурмовых целей.
Состав суднокоманды такого катера 4 военнослужащих. Однако, есть возможность размещения до 20 бойцов десанта со снаряжением.
Ранее Петр Порошенко анонсировал, что Госпогранслужба получит для оснащения 24 вертолета.
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