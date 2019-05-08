США подарили украинским пограничникам два катера

08.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

При содействии посольства США на Украине пограничной службе были переданы два катера Safe Boat 27, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Вскоре эти современные плавсредства будут использоваться 10 отдельным отрядом оперативного реагирования Д.О.З.О.Р. в различных оперативно-служебных целях”, – говорится в сообщении.

Катера Safe Boat 27 могут использоваться для патрулирования и рейдов-штурмовых целей.

Состав суднокоманды такого катера 4 военнослужащих. Однако, есть возможность размещения до 20 бойцов десанта со снаряжением.

Ранее Петр Порошенко анонсировал, что Госпогранслужба получит для оснащения 24 вертолета.