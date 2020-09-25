25.09.2020, Киев, Игорь Петров
 
Белоруссия, Конфликт, майдан, Общество, Политика, Россия, Скандал, США
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США подбрасывают Александру Лукашенко многовекторную кость


Вручая президенту Белоруссии верительную грамоту, новый посол США, тем самым, подтвердит легитимность Лукашенко в глазах США, несмотря на публичное его непризнание Госдепом.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил политический эксперт Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За этим должна следовать подготовка верительной грамоты, ее посол вручает главе той страны, куда назначается. Верительная грамота – дипломатический документ, официально удостоверяющий юрстатус назначаемого, аккредитуемого в данное зарубежное государство дипломатического агента в качестве полномочного представителя главы государства, то есть, главы США, направляющего это лицо.

Верительная грамота имеет очень четко установленную форму, она составляется в форме личного письма главы аккредитующего государства, то есть США, голове принимающей стороны, в котором, после обращения к адресату, формулируемому в точном соответствии с его конституционным титулом, излагается просьба принять соответствующее лицо и верить всему тому, что он будет говорить и делать от имени главы аккредитирующего государства, то есть США.

Эта грамота подписывается лично головой государства, которое направляет посла, и утверждается его подпись министром иностранных дел, в нашем случае – это государственный секретарь товарищ Помпео, а подписывать будет товарищ Трамп.

На имя кого сейчас будет эта верительная грамота? Они то полагали на имя пятого президента Республики Беларусь Лукашенко, а на имя кого сейчас, если срок полномочий пятого президента истек вчера? Беларусь без посла США останется?», – риторически резюмировал эксперт.


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