США поделились с Украиной «невероятной инновацией», чтобы топить российские военные корабли – Пентагон

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Новости Украины

Украина получила от Запада ракеты Harpoon на автомобильной платформе.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на Минобороны США.

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В оборонном ведомстве США отметили, что это «невероятная инновация», которая заключается в том, что “Гарпуны” сняли с кораблей, установили на грузовики с платформами, а источник питания для них поставили на другой грузовик и соединили их кабелем.

Также издание Defense One со ссылкой на представителя Пентагона Уильяма Ла Планте сообщило, что США признались в подготовке украинских ракетчиков, потопивших летом российские военные корабли.

По словам Ла Планте, украинцы использовали модифицированные ракеты “Гарпун”, чтобы наносить удары российским кораблям. Как сказано в публикации, эти ракеты были сняты с военного корабля и установлены на грузовик.

Чиновник уточнил, что противокорабельные ракеты “Гарпун” производства Boeing, использованные при ударе, передала украинцам одна из стран-союзниц США. При этом Ла Планте не сказал, о каком именно государстве идет речь.

По его словам, учения по использованию ракет украинские военные прошли в конце мая.

Как говорится в публикации, в середине июня Украина сообщила о получении ракет “Гарпун” от Дании. Через несколько дней стало известно, что украинские военные потопили российский корабль поставки “Спасатель Василий Бех”. Впоследствии Пентагон подтвердил, что это судно отправили на дно с помощью ракет “Гарпун”.

Ла Планте заявил, что с тех пор украинские силы с помощью Гарпунов потопили еще один российский военный корабль, но его название он не раскрыл.

В июне официальные лица США пообещали отправить Украине “Гарпуны” в рамках пакета вооружений стоимостью 1 млрд долларов.

В апреле украинские ВМСУ заявили, что использовали ракеты “Нептун” собственного производства, чтобы потопить “Москву”, корабль-флагман Черноморского флота России.