США подготовили силы быстрого реагирования для переброски в Европу

25.01.2022  11:20 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

США подготовили 8,5 тысяч военных из состава Сил быстрого реагирования НАТО, чтобы при необходимости перебросить их в Европу. Это нужно, чтобы успокоить союзников, которые переживают из-за возможного российского вторжения на Украину.

Об этом на брифинге в Вашингтоне завил спикер Минобороны США Джон Кирби, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США подготовили 8,5 тысяч военных из состава Сил быстрого реагирования НАТО, чтобы при необходимости...

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При этом, Кирби подчеркнул, что речь не идет о том, что эти 8,5 тысяч военных уже готовы выдвигаться – им всего лишь приказали быть готовыми собраться не за 10, а за пять дней.

«Я хочу подчеркнуть, что это до 8500 [человек]. Опять же, никаких решений о развертывании не принималось. Итак, речь идет о приведении подразделений в повышенную боевую готовность. Это не значит, что они обязательно куда-то пойдут. Из 8500 человек, о которых я говорил, все они базируются в США», сказал американский чиновник.

«На самом деле речь идет о том, чтобы успокоить восточный фланг НАТО… Но что действительно важно помнить – не было отправлено никаких приказов о развертывании, не было назначено никаких миссий. На самом деле речь идет о том, чтобы подготовить людей к работе на случай, если они понадобятся», – заявил Кирби.

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