США подкинут Украине еще 4,5 миллиарда долларов по линии USAID

09.08.2022  08:34 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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деньги, Дзен, США, Украина, Финансы, Экономика, Экономика коллапса
Новости Украины

Соединенные Штаты предоставит правительству Украины дополнительно 4,5 миллиарда долларов, доведя общую бюджетную поддержку с момента начала российской СВО до 8,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщило Агентство США по международному развитию USAID.

Соединенные Штаты предоставит правительству Украины дополнительно 4,5 миллиарда долларов, доведя общую бюджетную поддержку с...

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Финансирование, координируемое с Министерством финансов США через Всемирный банк, будет поступать правительству Украины траншами, начиная с выплаты 3 млрд в августе.

По данным USAID, транш следует за предварительными переводами в размере 1,7 млрд долларов в июле и 1,3 млрд долларов в июне.

Вашингтон также предоставил миллиарды долларов на военную поддержку и планирует новый пакет вооружений на 1 миллиард долларов.

«Соединенные Штаты по-прежнему отданы поддержке Украины и ее народа после непровоцированной и неоправданной войны России», — говорится в заявлении USAID.

По оценкам украинских чиновников, страна сталкивается с дефицитом бюджета в размере 5 миллиардов долларов в месяц, или 2,5 процента довоенного валового внутреннего продукта из-за расходов на войну и сокращения налоговых поступлений.

Экономисты говорят, что годовой бюджетный дефицит Украины увеличится до 25% ВВП по сравнению с 3,5% до войны.

По оценкам Всемирного банка, до конца 2023 года 55% украинцев будут жить в крайней бедности из-за войны и большого количества беженцев.

Тем временем зарубежные кредиторы Нафтогаза снова отказали украинской компании в отсрочке выплат по долгу на два года.

Bloomberg ссылается на заявление юридического советника Dechert, представляющего группу инвесторов. В нем говорится, что “у компании “Нафтогаз” достаточно сильное финансовое положение, чтобы выплатить долги”.

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