США подкинут Украине еще 4,5 миллиарда долларов по линии USAID

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Новости Украины

Соединенные Штаты предоставит правительству Украины дополнительно 4,5 миллиарда долларов, доведя общую бюджетную поддержку с момента начала российской СВО до 8,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщило Агентство США по международному развитию USAID.

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Финансирование, координируемое с Министерством финансов США через Всемирный банк, будет поступать правительству Украины траншами, начиная с выплаты 3 млрд в августе.

По данным USAID, транш следует за предварительными переводами в размере 1,7 млрд долларов в июле и 1,3 млрд долларов в июне.

Вашингтон также предоставил миллиарды долларов на военную поддержку и планирует новый пакет вооружений на 1 миллиард долларов.

«Соединенные Штаты по-прежнему отданы поддержке Украины и ее народа после непровоцированной и неоправданной войны России», — говорится в заявлении USAID.

По оценкам украинских чиновников, страна сталкивается с дефицитом бюджета в размере 5 миллиардов долларов в месяц, или 2,5 процента довоенного валового внутреннего продукта из-за расходов на войну и сокращения налоговых поступлений.

Экономисты говорят, что годовой бюджетный дефицит Украины увеличится до 25% ВВП по сравнению с 3,5% до войны.

По оценкам Всемирного банка, до конца 2023 года 55% украинцев будут жить в крайней бедности из-за войны и большого количества беженцев.

Тем временем зарубежные кредиторы Нафтогаза снова отказали украинской компании в отсрочке выплат по долгу на два года.

Bloomberg ссылается на заявление юридического советника Dechert, представляющего группу инвесторов. В нем говорится, что “у компании “Нафтогаз” достаточно сильное финансовое положение, чтобы выплатить долги”.