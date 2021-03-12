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12.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Политика, США
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США поднимают ставки перед началом переговоров с Лукашенко


Посол США в Минске Джули Фишер до сих пор не прибыла к месту своего назначения, потому что в Вашингтоне ждут, чем обернется очередная серия протестов белорусской оппозиции, начало которой назначено на 25 марта.

Об этом в интервью youtube-каналу Ukrlife.tv заявил бежавший в Киев белорусский прозападный политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фишер не приехала сейчас. США берут перерыв до апреля месяца, чтобы посмотреть, как пройдут мартовские протесты. Будет нехорошо, если на фоне протестов приедет посол и будет вручать верительные грамоты. Но если все будет спокойно для власти, она может приехать и раньше», – сказал Тышкевич.

Намечающийся визит в Вашингтон самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской по его словам является «законом жанра»: США максимально поднимают ставки перед началом переговоров с Минском. 

«В любом случае США будут давить риторически из Вашингтона и через своих представителей в Европе – Литву и Польшу. С другой стороны, будет прямой контакт и непубличный торг с окружением Лукашенко по выходу из кризиса.

Для Штатов это важно, потому что про свое участие в белорусских процессах недвузначно заявил Китай. Есть фактор будущих переговоров с Россией. Поэтому США будут приходить потихоньку в Беларусь. Это не приведет к мгновенным изменениям», – сказал Тышкевич


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