США поднимают ставки перед началом переговоров с Лукашенко

12.03.2021, Москва, Елена Острякова

Посол США в Минске Джули Фишер до сих пор не прибыла к месту своего назначения, потому что в Вашингтоне ждут, чем обернется очередная серия протестов белорусской оппозиции, начало которой назначено на 25 марта.

Об этом в интервью youtube-каналу Ukrlife.tv заявил бежавший в Киев белорусский прозападный политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Фишер не приехала сейчас. США берут перерыв до апреля месяца, чтобы посмотреть, как пройдут мартовские протесты. Будет нехорошо, если на фоне протестов приедет посол и будет вручать верительные грамоты. Но если все будет спокойно для власти, она может приехать и раньше», – сказал Тышкевич.

Намечающийся визит в Вашингтон самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской по его словам является «законом жанра»: США максимально поднимают ставки перед началом переговоров с Минском.

«В любом случае США будут давить риторически из Вашингтона и через своих представителей в Европе – Литву и Польшу. С другой стороны, будет прямой контакт и непубличный торг с окружением Лукашенко по выходу из кризиса.

Для Штатов это важно, потому что про свое участие в белорусских процессах недвузначно заявил Китай. Есть фактор будущих переговоров с Россией. Поэтому США будут приходить потихоньку в Беларусь. Это не приведет к мгновенным изменениям», – сказал Тышкевич