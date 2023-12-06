США подожгут всё, потому что не могут нигде победить – депутат Госдумы

США избрали тактику выжженной земли вокруг себя с тем, чтобы на фоне вспыхнувших пожарищ не выглядеть проигравшими в борьбе за мировое господство.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил политтехнолог, депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы знали, что через некоторое время все тренды – наш экономический рост, рост Китая, Глобальный Юг – всё это приведёт к крушению США, и всё на этом закончится. Но, к сожалению, Америка тоже прекрасно это понимала, и они решили, что они уйдут из этого мира, так сказать, громко хлопнув дверью, по принципу «так не доставайся же ты никому». Да, мы гегемоном не будем, но мы максимально всем нагадим под конец, мы взорвём постсоветское пространство, мы кончим Европу, мы кончим Ближний Восток, мы в Тихоокеанском регионе спровоцируем конфликт Тайваня и Китая, мы подожжем Латинскую Америку – мы везде всё и всем сделаем так плохо, что окажется, да, гегемон типа там сдыхает, плохо там у него всё, но во всех остальных местах точно не лучше. И в этом смысле у нас будет какой-то шанс, что какие-то инвестиции пойдут или не сбегут. Потому что им некуда сбегать. Потому что везде горит вообще всё. Они решили этот мир поджечь», – отметил он.

В частности, США спровоцировали Россию, хотели поставить «к виску ядерный пистолет». Расположили на Украине биолаборатории, разместили бомбардировщики, и оставалось ждать размещения ядерных боеголовок в 500 км от Москвы, которые будут сбивать на взлете российские ракеты.

«Конечно, мы не могли на это пойти. Поэтому началась эта самая СВО. Но это не значит, что в мире что-то изменилось, что Америка вдруг стала сильнее, что у неё там появился какой-то шанс на победу. Они действительно верили, что весь мир с ними. Вдруг внезапно оказалось, что это не так. Что Африка, Латинская Америка, Китай, Индия их не поддерживают. То же самое, когда начался палестино-израильский конфликт, вдруг обнаружилось, что весь мир поддерживает почему-то Палестину, хотя это ХАМАС вроде бы напал на Израиль. Уж ладно – на Украине можно было нарисовать красивую картинку, что Путин напал. Мы то знаем, кто делал Майдан и напал на Донбасс, но мир этого не знал, поэтому можно было рисовать картинку, что Путин первый напал. Но здесь-то конкретно ХАМАС реально напал на Израиль, и казалось бы весь мир должен был объединиться в защиту несчастного Израиля, где погибли люди, милые жители, и действительно было жестокое нападение. Там тоже есть своя подоплёка, это отдельная история. Но получается, что опять весь мир не с американцами, не с коллективным Западом», – указал эксперт.

Сама Америка расколота – часть поддерживает Палестину, часть Израиль. В Европе пропалестинские демонстрации набирают в несколько раз больше участников, чем произраильские. И раскол идёт по вопросу выделения помощи Украине.

«Мы, так называемые «кремлёвские пропагандисты», над которыми смеялись, когда мы говорили, что всё равно бросят вашу Украину, как Афганистан. Всё равно нету у Запада никаких мощностей ВПК, он не потянет настоящую серьёзную войну с российской армией, которая является второй в мире по силе и по мощи. Никакой американский дорогой и затратный ВПК не потянет. Нам всё время показывали цифры, что в 100 раз бюджет больше у американцев, чем у России, чем у всех стран СНГ, чем у Китая и России вместе взятых. Что бороться с этим невозможно. Мы говорили, что наш аналогичный условный истребитель или корабль в 10 раз дешевле, но по тактико-техническим характеристикам лучше любого американского. Поэтому у них может бюджет быть сколько угодно по своей величине, но поскольку они на каждый снаряд, на каждый корабль тратят в десятки раз больше, а еще на всевозможные другие военные объекты, плюс ещё кормят и всевозможных ветеранов, и военных пенсионеров, которых у них там сотни тысяч, и все это тоже из военного бюджета, поэтому весь этот бюджет, собственно, и съедается. Поэтому нет никакого монстра, который пришёл так сказать побеждать Россию. И на самом деле Россия сильнее во всей этой ситуации, и Россия знает, что делает», – заключил Матвейчев.