США подсказали Зеленскому: Плевать на Меркель с Макроном, санкции против России все равно не отменят

16.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Демонстративный отказ Украины от выполнения Минских договоренностей не был согласован с Германией и Францией, но вполне соответствует линии, проводимой Госдепом США.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Карасёв обратил внимание, что отказ Киева от проведения выборов на неподконтрольных территориях полностью противоречит Минским соглашениям, которые как раз предусматривали согласование правил избирательной кампании, чтобы впоследствии в Донецке и Луганске появились руководители, признаваемые Украиной.

«Действительно, выборы необходимо проводить по стандартам ОБСЕ. Избирательное законодательство или же закон о выборах на неподконтрольных территориях должен больше опираться на международно-правовые условия (Минские соглашения, Нормандский формат – это международно-правовые условия, там прописано в них все). А не в новом постановлении в Раде, которая устанавливает свои критерии, которые не учитывают ситуацию ни в отношении противоположной стороны, и прочее», – сказал политолог.

Дальнейшее «будет зависеть от того, как к этому отнесутся Франция и Германия», считает Карасёв.

«Я не думаю, что это согласовывали, и немцы с французами давали добро, учитывая то, что последнее заявление немцев и французов было в другой тональности и с большим оптимизмом, относительно возможности проведения выборов на этой территории. Нашим властям комфортнее прислушиваться к мнениям Госдепа и американцев, чем к мнению французов и немцев», – уточнил украинский эксперт.

По его словам, теперь Киев должен «ждать реакции французов и немцев на это все», однако России вряд ли можно рассчитывать на отмену санкций под предлогом того, что именно Украина срывает Минский процесс.

Отмену антироссийских санкций все равно заблокируют «младоевропейцы», ориентирующиеся на США, говорит Карасев.

«Для этого нужно, чтобы против санкций Европейского Союза проголосовали все 28 стран ЕС. Смогут ли, грубо говоря, немцы, французы «нагнуть», например, Польшу или страны Балтии? …Может, наши власти делают расчет на это?» – рассуждает политолог.