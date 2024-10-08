США подталкивают Европу к финансовому харакири, – признание беглого либерала

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США в своих интересах навязали дискуссию о том, что нужно арестовать замороженные российские активы и передать их Украине, хотя это нанесет «удар страшной силы» по Европе.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Арест российских денег – сама по себе процедура очень сомнительная. А уж конфискация и передача этих денег Украине, тем более. Она нарушает огромное количество всевозможных международных соглашений, и при этом это будет очень сильный удар по Европе. От нее утекут деньги, которые хранят арабские государства, Китай и другие страны, которые держат свои активы в евро», – сказал Кох.

При этом в Европе боятся нарушения международного законодательства в части блокировки Датских проливов, которая нанесла бы удар по импорту российской нефти. Кох объясняет это давлением США.

«Кто больше всех орет: давайте отдадим замороженные в Европе активы Украине? Американцы. Потому что они знают, что из Европы деньги потекут к ним», – сказал Кох.