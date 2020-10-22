США подталкивают РФ и Китай к военному союзу

22.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Глава Пентагона Марк Эспер призвал укрепить военные пакты для противодействия КНР и РФ.

Так, выступая в Атлантическом совете, Эспер фактические призвал к вступлению в альянсы с США «одинаково мыслящие демократии».

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«То есть существующих объединений типа НАТО или оборонных обязательств США перед такими странами, как Япония, Австралия, Новая Зеландия, недостаточно. К американской боевой колеснице нужно еще пристегнуть такие страны, как Индия и Индонезия. С ними уже ведется работа. В Индонезии министр побывал пару дней назад. А на следующей неделе состоится визит в Индию», – отмечается в статье.

В свою очередь Мелкулангара Бадракумар, бывший посол Индии в ряде стран, пишет, что отношения между Китаем и РФ можно назвать реальным военным сотрудничеством или виртуальным военным альянсом, о чем свидетельствуют, во-первых, передача Россией Китаю системы предупреждения о ракетном нападении, во-вторых, военные учения в России в прошлом году, на которые китайская армия направила подразделения, оснащенные современными танками, боевыми и транспортными самолетами, а также вертолетами.

Кроме того, в 2016 году прошло первое совместное учение между Китаем и Россией по имитации ответа на ракетное нападение состоялось еще в 2016 году. По сути, утверждает Бадракумар, Россия передавала Китаю эксклюзивное ноу-хау, чтобы он мог отразить атаку США и сохранить способность ответного удара.

В свою очередь Александр Лукин, глава департамента международных отношений ВШЭ, отметил, что Россия и Китай давно координируют свою реакцию на военную стратегию, провозглашенную Вашингтоном.

«Расширяется сотрудничество в военной области. Президент Владимир Путин подтвердил, что Россия содействует созданию китайской системы противодействия ракетному нападению. Это свидетельство взаимного доверия. Значит, Москва считает, что ни при каких обстоятельствах отношения с Китаем не могут стать враждебными», – сказал эксперт.

Он считает, что российско-китайское сближение получило стимул в 2014 году, когда США приняли санкции против России, и в 2016 году, когда они начали торговую войну с Китаем.