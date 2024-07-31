США подтвердили, что их военные пришли в Эстонию всерьез и надолго

Сергей Рыжов.  
31.07.2024 11:36
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Прибалтика, США, Эстония


Соединенные Штаты Америки подтвердили долгосрочное присутствие своих войск в Эстонии.

Об этом заявил глава военного ведомства прибалтийского лимитрофа Ханно Певкур, комментируя встречу со своим американским коллегой Ллойдом Остином, которая состоялась в Вашингтоне.

Соединенные Штаты Америки подтвердили долгосрочное присутствие своих войск в Эстонии. Об этом заявил глава...

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«Я очень рад, что министр обороны Остин подтвердил долгосрочное присутствие американских войск в Эстонии. Далее необходимо обсудить на военном уровне, как именно может выглядеть военное присутствие США в Эстонии в ближайшие годы», — цитирует Певкура пресс-служба Минобороны Эстонии.

По словам эстонского министра, его страна «высоко ценит» постоянное ротационное присутствие американских войск в странах Балтии и их связь с региональными оборонными планами НАТО.

Певкур призвал приложить дополнительные усилия для сдерживания России, в первую очередь за счет возможностей ПВО и пополнения боеприпасов.

«Мы также хотим уделить приоритетное внимание финансовой помощи США в области безопасности в ближайшие годы в сотрудничестве с Конгрессом США, чтобы найти возможности для увеличения этой помощи, чтобы сдерживание России было еще более эффективным», — сказал Певкур.

Говоря о расходах на оборону, Певкур отметил, что Эстония считает 2% ВВП недостаточным для этих нужд. К 2025 году, по его словам, необходимо договориться о более амбициозном уровне – например, 2,5% или 3% ВВП. Иначе говоря, в эстонском бюджете завелись лишние деньги.

Отвечая на вопрос корреспондента эстонского издания ERR о  том, как можно еще больше  увеличить присутствие США в Эстонии, Певкур отметил:

У американцев есть свои резервы. Министр обороны Остин также признал, что многое было отдано Украине. Все понятно. Первое и самое важное – это то, чтобы промышленность могла наращивать производство. Потому что если промышленность не сможет нарастить производство, то мы, например, не сможем купить боеприпасы на дополнительные поступления от эстонских налогоплательщиков. Поэтому я думаю, что следующие встречи должны быть с [американской военно-промышленной корпорацией] Lockheed Martin и представителями промышленности, чтобы мы могли сигнализировать о своей готовности купить. Но для этого промышленность должна работать быстрее. Нас не удовлетворит, если ракеты будут получены, например, в 2027–2029 годах”.

По данным эстонского минобороны, с 2022 года в Эстонии на ротационной основе сохраняется постоянное присутствие США. В частности, подразделение HIMARS дислоцируется на базе в Тапе, а пехотный батальон – в Выру.

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