24.01.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, Спецслужбы, США, Украина
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США подтвердили правоту России об украинском фашизме

Героем современной Украины является профессиональный агент Гитлера, нацист, и преступник.

Об этом в своем блоге пишет директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, давая оценку появлению в открытом доступе архивного документа ЦРУ под названием «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году».

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«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», – указывается в документе.

При этом на докладе американской разведки стоит гриф: «Рассекречено в соответствии с Законом о разоблачении нацистских военных преступников». Кроме того, описываются причастность бандеровцев к массовым уничтожениям евреев, украинцев и поляков.

«Всего за 5 недель существования «государства» Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков»», – говорится в докладе.

«Героем современной Украины является профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник, – комментирует документ Захарова. – Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что ещё должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?».

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