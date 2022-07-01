США подвергают РФ биоатакам через Украину – Косачёв

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Новости Украины

Украина стала брешью для биологических атак США на Россию.

Об этом сегодня заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В лице Украины американцы нашли брешь, которая позволяла им на каком-то этапе пытаться нанести ущерб РФ. Россия постоянно поднимает эту тему на всех возможных международных площадках», – сказал Косачев.

Он напомнил, что тема биологической безопасности поднималась недавно на саммите Брикс и Каспийском саммите.

«Обратите внимание, что на недавних саммитах Большой семерки, НАТО эта тема не звучит. Там нет озабоченности биобезопасностью, потому что источник этой угрозы – с той стороны. Они не говорят об этом, потому что они эту угрозу генерируют. Она направлена в наш адрес – РФ и союзников», – отметил Косачев.

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая считает, что благодаря решению президента РФ о начале СВО на Украине России удалось приостановить военно-биологическую деятельность США в мире.

«Мы видим, что сейчас в рамках того, как масштабируется информация об опасности проекта на Украине, замерла военно-биологческая активность США в мире. Важный качественный показатель. Нам важно его закрепить. Благодаря России у мира еще есть шанс остановить этот опасный проект до того, как наступили необратимые последствия», – сказала Яровая.