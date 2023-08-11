США подводят Украину к разделу по корейскому варианту – Царев

США подводят Украину к разделу по корейскому варианту.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Царева, США предоставляют Украине дозированную помощь и ограничивают номинал вооружений – потому что не хотят ее победы, а толкают на перемирие.

«Везде было показано, что американцы “супер помогают” Украине, на самом деле, они ей просто мизер дали. Они ей дали мизерное количество денег, мизерное количество вооружения, и они настаивают, чтобы Украина шла в наступление… Для чего? Для того, чтобы там был большой проигрыш Украины. Для чего? Для того, чтобы Украина после поражения на фронте была готова сесть и подписывать прекращение войны.

Зеленский об этом знает, и он всячески сдерживает наступление. Он, с одной стороны, посылает достаточно резервов на фронт для того, чтобы наступление длилось, но ни в коем случае не посылает столько, чтобы потерять все, и потом фронт обрушился.

И здесь разные интересы США и Зеленского. И чем дальше, тем эти противоречия будут больше, и, в конце-концов, будет такая же ситуация, как с Ли Сын Маном (бывший лидер Республики Корея, – авт.). Ли Сын Ман, которого США два года пытались уговорить, и в конце концов, были готовы уже сделать переворот в Корее, и потом подписали соглашение о перемирии», – предложил свою версию Царев.