США поджигают Ближний Восток теми же методами, что Украину – французский разведчик

Константин Серпилин.  
11.10.2024 17:15
  (Мск) , Париж
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Ближний Восток, Война, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Иран, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Украина


США и Израиль действуют в Персидском заливе и на Ближнем Востоке против Ирана теми же методами, какие привели в 2022 году к СВО на Украине.

Об этом на канале Dialogue Franco-Russe заявил бывший полковник французской военной разведки, глава аналитического центра CF2R Эрик Денесе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США и Израиль действуют в Персидском заливе и на Ближнем Востоке против Ирана теми...

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«Сегодня на Ближнем Востоке действует точно такая же логика, которую мы наблюдали с середины 2021 года вокруг украинского конфликта. То есть сегодняшняя стратегия американцев и, следовательно, израильтян заключается в том, чтобы подтолкнуть, максимально использовать своего противника, пересекая как можно больше красных линий, чтобы заставить его внезапно отреагировать и выглядеть агрессором, а их самих – жертвами», – отметил он.

«Поэтому я не переставал об этом говорить с конца 2021 года: мы стали свидетелями ужесточения позиции США, американских провокаций, которые прямым образом заставили российскую армию отреагировать. Она не могла позволить украинской армии закрепиться на Донбассе, убивая людей.

Так, конечно, можно сказать, что русские являются агрессорами, но мы должны посмотреть, как была спровоцирована эта операция. И мы видим, что то же самое сегодня происходит в Персидском заливе и на Ближнем Востоке», – заключил Денесе.

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