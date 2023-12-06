США поедают своих безропотных союзников и сателлитов – Матвейчев

США используют своих союзников и сателлитов как беглый зэк подельников – съедает во время побега. И сейчас штаты съедают европейские страны, вынуждая их покупать американский газ в несколько раз дороже российского.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил политтехнолог, депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть многократно описанная технология побега из лагеря, когда опытный зэк сбегает и с собой прихватывает несколько молодых людей, типа ребята, бежим, я всё устрою, я знаю дорогу. Потом эти молодые люди, когда пища кончилась, а надо бежать дальше, собаки догоняют, идут в пищу – он их просто убивает. Вместо того, чтобы рюкзак с собой с завтраком тянуть, рюкзак, так сказать, бежит сам. Для американцев такой пищей являются все их сателлиты, и в том числе это самое ядро. Можно ли объяснить каким-то разумным способом, что Молдавия решила сократить импорт российского газа, чтобы закупать газ у Греции. Но у Греции американский газ, он стоит дороже. Плюс Греция накидывает свое. И всё приближается к тому, что там 170%, почти в два раза может быть дороже от российской цены. При этом Молдова является самой нищей, а теперь уже и Украину нужно туда добавить, страной Европы. То есть этому нищему выторговать бы что-нибудь подешевле, не жировать. Но он идет на невыгодную для себя сделку только потому, что американские посол скомандовал молдавскому правительству делать так», – отметил эксперт.

Он добавил, что поразительное послушание демонстрируют не только молдаване – даже прагматичные немцы покорно срезают «бока», чтобы накормить США.

«Хорошо, это молдаване, мы все их знаем. Людям как сказали, так они и делают. Но немцы? Немцы, которые всю жизнь считали себя умными людьми, пожалуйста, то же самое! Переплачивают 140% за американский газ, потому что российский под санкциями, и вообще, им американцы трубопровод взорвали. То есть люди, опять-таки, просто по приказу своего хозяина отрезают от себя куски мяса и дальше отдают этому своему хозяину. Они убивают свою экономику!», – указал политик.

По его словам, Торгово-промышленная палата Германии заявила, что немецкая экономика переезжает в Америку и в Китай.

«Из Германии промышленность уезжает, потому что нет теперь дешёвых энергоносителей, и корпорации, чтобы выжить, должны переносить производство в Китай, в Америку, в другие страны. Опять-таки, Америка заработала только на поставках газа в ЕС в этом году 50 млрд долларов дополнительно, пожалуйста! То есть опять они отрезают от себя куски, не знаю, ягодицы или что-то, чтобы накормить хозяев. Хозяин им приказывает, и они это делают», – подчеркнул Матвейчев.