США поглощают Балканы, Косово дрейфует в сторону балканского мини-шенгена

23.09.2020, Белград, Алексей Топоров

Визит американской делегации в Косово завершился совместным заявлением торговых палат Сербии и сепаратистского края, подтвердившим окончательный переход Балкан в зону американского экономического влияния.

Стороны договорились о формировании совместной экспертной команды, которая одновременно будет работать как в Приштине, так и в Белграде.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Торговые палаты Сербии и Косово присутствии делегации США в совместном заявлении, выразили взаимную заинтересованность в улучшении экономических и общих отношений и высказались в поддержку соглашений, подписанных в Вашингтоне 4 сентября. В документе также говорится о поддержке «балканского мини-шенгена», поскольку это «важный шаг на пути к процветанию и повышению стабильности и конкурентоспособности во всем регионе Западных Балкан».

Кроме того, под диктовку Вашингтона ТП Сербии и Косово договорились сформировать совместную группу экономического сотрудничества, состоящую из лидеров бизнеса и экспертов по нормализации экономики, для работы как в Белграде, так и в Приштине. Основная роль этой группы будет состоять в том, чтобы «активно способствовать процессу нормализации экономики и предоставлять помощь и рекомендации всем сторонам, участвующим в процессе, то есть правительствам, бизнес-сообществу, американской Международной финансовой корпорации развития (DFC), Экспортно-импортному банку США (EXIM Bank), учреждениям США и ЕС».

При этом оговорено, что «постоянное присутствие DFC в регионе демонстрирует твердую приверженность Соединенных Штатов делу улучшения экономических перспектив всего региона Западных Балкан».

«Внутри команды будут сформированы отраслевые группы, в которых будут рассматривать, контролировать и развивать проекты из конкретных секторов:

– Группа развития инфраструктуры внесет свой вклад в инфраструктурные проекты, связанные с продолжением строительства «Шоссе Мира» между Нишем и Приштиной, реконструкцией и модернизацией железнодорожных линий и их соединений с портами на Адриатическом море, строительством и модернизацией инфраструктуры промышленных зон и предоставлением технологий для проектов связанных с производством энергии из отходов и др.

– Группа устойчивого производства и диверсификации энергии займется диверсификацией энергетики, для поддержки открытия электростанций, использующей литиевые батареи, в регионе, а также разведки и эксплуатации литиевых и других ценных руд.

– Команда по строительству стекольного завода в регионе, обеспечит соответствующим сырьем весь регион.

– Группа по развитию агротуризма, будет изучать возможности развития устойчивого туризма на основе предложений местных природных ресурсов».

Также лишний раз было оговорено, что согласно Вашингтонским договоренностям произойдет модернизация железнодорожной инфраструктуры на маршруте «Ниш-Дольевац-Мердаре-Приштина» и строительство «трассы мира» «Ниш-Мердаре-Приштина». В свою очередь DFC начнет выдавать кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса.

Таким образом, можно заключить, что тотальное поглощение Западных Балкан американскими финансовыми и экономическими структурами вступило в активную фазу.