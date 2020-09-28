США погружаются в полную анархию и гражданскую войну

28.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Соединенные Штаты Америки стоят на пороге новой гражданской войны.

Об этом в эфире интернет-канала «Iton-TV» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кедми, причиной конфликта могут послужить расовые противоречия, которые усилятся отсутствием реальной исполнительной власти на местах и монополии на силу у правоохранителей.

«Действительно, Соединенные Штаты стоят на грани нового этапа гражданской войны, которая идет. Кроме всего прочего обострились совершенно другие противоречия. Они уже не связаны с Трампом, это противоречия, которые встроены в американское общество – расовый конфликт. Сегодня он обострился так, как никогда. Если есть тысячи вооруженных людей по расовому признаку, которые готовятся защищать или отстаивать свои права, или добиваться своих законных прав силой оружия, это уже повседневное явление во многих штатах, – соединение расовой, военной и политической силы. Причем, разной.

А с другой стороны – ослабление полиции, кастрация полиции, основного исполнительного органа, возможности что-то делать, подчинение политики штатов разгулу толпы на улицах. Это приводит к полной анархии на улице, к неспособности многих районов США функционировать. Тогда люди берутся за оружие, чтобы обеспечить свою безопасность. Это еще один элемент, который подогревает атмосферу и подталкивает страну к борьбе с анархией вооруженным путем. Потому что государственные функции не справляются», – заявил Кедми.