04.08.2021, Москва, Олег Кравцов

Россия значительно опередила Соединенные Штаты в области создания гиперзвуковых ракет.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт полковник запаса Николай Шульгин.

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«США пока не могут догнать Россию в гиперзвуковых вооружениях. На днях в Пентагоне снова провалились летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). А наши «Кинжалы» уже несколько лет стоят на опытно-боевом дежурстве», – сказал Шульгин «Независимой газете».

«Но надо заметить, что все наши достижения в этой сфере основаны на фундаменте разработок, которые велись в советское время. Скажем, проектно-конструкторское бюро «Радуга» в 80–90-е годы прошлого столетия уже разрабатывало проекты гиперзвуковой крылатой ракеты Х-90, которые даже демонстрировались на выставках. Потом эти разработки заморозили. Но не исключено, что создаваемая в РФ сейчас Х-95 является продолжением этого проекта», – говорит эксперт.

Он отмечает, что для современных авиационных гиперзвуковых ракет нужны надежные носители.

«За все время в СССР и РФ было произведено около 40 Ту-160. Всего сейчас в ВКС числится 16 «Белых лебедей». Их планируется модернизировать, а еще 10 построить в обновленном варианте на Казанском авиазаводе. Всего в ВКС через пять-семь лет будет 26 модернизированных стратегов. А в 2028–2029 годах запланировано серийное производство ПАК ДА», – подчеркнул Шульгин.

При этом он добавил, что для такого рожа задач нужны значительные ресурсы и финансовые средства, что в условиях экономического кризиса может отрицательно сказаться на финансировании социальных проектов.