12.01.2020, Киев, Михаил Рябов

Американцы в Иране показали пример того, как Россия могла бы действовать в отношении бандеровского режима на Украине.

Об этом в своем блоге пишет работавший в Сирии военкор, экс-депутат Одесского горсовета Игорь Димитриев, вынужденный покинуть родной город после событий 2 мая 2014 года.

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«Американская стратегия постоянного военного и экономического давления на Иран все же дала результат. Хоть и не такой, как предполагалось.

Неоднократные протесты результат не давали. Зато сбой произошел в системе обороны Ирана: в ожидании ответных ударов США иранская ПВО не выдержала психологического напряжения и шмальнула по пассажирскому борту. Первые пару дней американцы, кажется, даже не знали, что делать с таким счастьем, но потом вышли в привычный режим.

«Я думаю, что шансы сесть с иранцами и договориться о соглашении значительно увеличились», – сказал помощник Трампа Роберт О’Брайен.

И правда, на улице новые и более убедительные протесты, внутри властных кругов наметился раскол, а КСИР деморализован. Американцы ближе к цели, чем когда-либо на моей памяти.

А ведь ничего заумного: они просто годами держали иранцев в напряжении и дождались критической ошибки.

Теперь вопрос. Почему Москва не могла держать в напряжении Украину? Страну намного менее монолитную, чем Иран. Хоть какое-то время подержать в напряжении: под угрозой вторжения с других направлений или угрозой прекращения любых экономических связей. Это привело бы к истерике и разброду через год-два давления. Но это требовало бы слаженной работы всех блоков: военного, дипломатического, экономического.

Происходило же все наоборот. Экономический блок требует стабильности, дипломатический снятия санкций, военный – победы, если уж ввязались. По итогу не получили ничего», – констатирует Димитриев.