США получат сотни миллиардов долларов от Украины – Трамп

Анатолий Лапин.  
28.02.2025 08:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 692
 
Война, Дзен, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина, Экономика


США потратили на поддержку Украины несколько сотен миллиардов долларов, при этом, в отличие от Европы, это были не кредиты.

Об этом на пресс-конференции в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США потратили на поддержку Украины несколько сотен миллиардов долларов, при этом, в отличие от...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Когда президент Зеленский посетит Белый дом, мирный процесс продолжится. Он прибудет сюда рано утром и подпишет историческое соглашение, которое сделает Соединенные Штаты крупным партнером в разработке полезных ископаемых, редкоземельных элементов, нефти и газа в Украине. И у нас есть отличное взаимопонимание. Я думаю, что это будет полезно для Украины.

Мы будем присутствовать на месте и будем копать. Мы будем копать, копать, копать, копать. Большая часть европейской помощи Украине была предоставлена в виде кредитов, которые они должны будут вернуть, а при администрации Байдена такого не было. Он просто отправлял деньги и никогда не требовал их обратно. Примерно 300−350 миллиардов долларов. Но благодаря соглашению, которое было заключено, что само по себе очень необычно, и все говорили, что это сложно, но это действительно очень хорошо для Украины и для нас. Американские налогоплательщики теперь получат компенсацию за деньги, которые они потратили на помощь Украине, а это сотни миллиардов долларов», – сказал президент.

Он говорит, что США потратили гораздо больше, чем любая другая страна, причем это была военная помощь, которую нужно восстанавливать.

«Кроме того, соглашение о поставках полезных ископаемых заложит основу для более устойчивых отношений между США и Украиной, и таким образом будет способствовать долгосрочному процветанию, которое поможет украинцам восстановить свою страну», – заявил Трамп.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить