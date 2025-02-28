США получат сотни миллиардов долларов от Украины – Трамп

США потратили на поддержку Украины несколько сотен миллиардов долларов, при этом, в отличие от Европы, это были не кредиты.

Об этом на пресс-конференции в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда президент Зеленский посетит Белый дом, мирный процесс продолжится. Он прибудет сюда рано утром и подпишет историческое соглашение, которое сделает Соединенные Штаты крупным партнером в разработке полезных ископаемых, редкоземельных элементов, нефти и газа в Украине. И у нас есть отличное взаимопонимание. Я думаю, что это будет полезно для Украины. Мы будем присутствовать на месте и будем копать. Мы будем копать, копать, копать, копать. Большая часть европейской помощи Украине была предоставлена в виде кредитов, которые они должны будут вернуть, а при администрации Байдена такого не было. Он просто отправлял деньги и никогда не требовал их обратно. Примерно 300−350 миллиардов долларов. Но благодаря соглашению, которое было заключено, что само по себе очень необычно, и все говорили, что это сложно, но это действительно очень хорошо для Украины и для нас. Американские налогоплательщики теперь получат компенсацию за деньги, которые они потратили на помощь Украине, а это сотни миллиардов долларов», – сказал президент.

Он говорит, что США потратили гораздо больше, чем любая другая страна, причем это была военная помощь, которую нужно восстанавливать.