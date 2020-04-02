США получили мед оборудование от «отсталой страны-бензоколонки»

02.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Этой ночью в аэропорту Нью-Йорка приземлились самолёты ВКС России с грузом для помощи США в борьбе с коронавирусом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Примечательно, что в составе груза были аппараты ИВЛ «Аванта М» производства АО «Уральский приборостроительный завод», который входит в Концерн «Радиоэлектронные технологии», находящийся в американском санкционном списке.

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Российский военкор Евгений Поддубный отметил, что ещё пару месяцев назад не мог даже себе представить такой поворот событий – Вашингтон регулярно осуществляет недружественные действия по отношению к Москве.

«Штаты принимают российские военные самолеты с гуманитарной помощью. Вы могли себе такое представить месяца 3 назад? Я не мог.

Пандемия COVID-19 форматирует внешнеполитические установки последнего десятилетия быстрее, нежели любые здоровые и конструктивные инициативы», – отметил военкор у себя в Telegram-канале.

«На фоне российского «Руслана» в JFK, такими нелепыми кажутся все эти американские санкции, идеи об исключительной американской «исключительности», бесконечное «во всем виноваты русские». Коронавирус показал всю искусственную структуру антироссийской истерии, уже показал, а еще не вечер.

Очевидно было, что уровень подготовки экспертов Белого дома по России запредельно низкий, а сами эти эксперты легкомысленные, безответственные авантюристы. Но там у них, это работало. Теперь, когда вся мировая экономика летит в пропасть, когда структурированное, такое высокомерное западное общество напугано, штурмует магазины с туалетной бумагой, скупает оружие и боеприпасы, ищет новую точку опоры, прекрасно видны и наши мотивы», – добавил Поддубный.

Он подчеркнул, что поступок России может стать своеобразным посылом, способным сделать очнувшийся после пандемии мир другим.

«Российские 90-е были страшнее любой пандемии. И тогда над нами снисходительно смеялись. Очень хорошо, что теперь мы не позволяем себе подобного. Мир переживет CoV так или иначе, переживет с большими потерями. И если после этого кризиса, все вернется в привычное русло, то станет понятно, что «пластмассовый мир победил, макет оказался сильней».

То, что Россия предлагает миру, верховенство международного права, компромиссы, диалог, не просто более справедливый, чем есть, порядок. Этот посыл сейчас наиболее конкурентноспособный. В условиях, когда союзники, оказались не союзниками», – написал Евгений Поддубный.

Однако уже к утру в Госдепе США заявили, что оборудование, переданное Россией, было доставлено не безвозмездно. Наблюдатели гадают, каким образом тогда рассчитывались американцы с предприятием из подсанкционного концерна.

Версию США тут же с удовольствием подхватила либеральная оппозиция.

«Невероятный сюжет с продажей в США огромной партии медицинских принадлежностей, от тотальной нехватки которых стонет вся Россия за пределами МКАДа – это, конечно, современный римейк экспорта из СССР зерна «за твердую валюту» в разгар голода 1932-33 годов, унесшего миллионы жизней», – драматизирует у себя в блоге соратник Алексея Навального либерал Леонид Волков.

Даже если допустить версию США, интересно – почему тогда передовые американцы закупают у «бензоколонки» оборудование?

«Вот это поворот. Сияющий град на холме закупает медицинское оборудование в стране-бензоколонке с разрушенной в клочья экономикой. Впрочем, готовьтесь услышать вой рукопожатников, что преступный режим выгреб последние маски из страны и продаёт в США», – пишет Telegram-канал «Лев Щаранский».