США получили наихудший для себя сценарий

04.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Имя победителя на выборах президента США мы узнаем нескоро – решение этого вопроса надолго зависнет в судах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью радио «Комсомольская правда» заявил глава Комитета Госдумы по образованию и науке, президент Фонда «Политика» Вячеслав Никонов, давая оценку завершившимся выборам президента США.

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«Я считаю, что падающая сверхдержава способна только на конфронтацию при любом президенте. Поэтому, полагаю, что для нас выбор в данном случае американского народа не принципиален. Но, ситуация такая, что США никого не избрали пока, и непонятно, когда изберут. И для меня очевидно, что одна половина Америки не признает выбор другой половины Америки, что обещает очень «веселые дни», – считает Никонов.

Он полагает, что эта «веселость» может продлиться достаточно долго, поскольку, скорее всего, в конце концов, все уйдет в суды, где у республиканцев есть преимущество.

«А демократы никогда не признают в данном случае победы Трампа, вот почему это может быть очень надолго. К тому же, конфликт между двумя партиями не идеологический, не какой-то – связанный с личностями. Конфликт – ценностный. Когда есть вопрос об абортах, однополых браках, религии и расе, здесь нет компромиссов, они бескомпромиссные. И именно по этим линиям идет вражда между партиями. Нынешний исход выборов, он, конечно, худший для Америки, это – сценарий очень длительной конфронтации», – говорит эксперт.

По его словам, делать сейчас какие-то прогнозы по ситуации в США бессмысленно.

«Честно говоря, очень интересно. Ничего подобного я не помню в американской истории, когда оба кандидата объявляют о своей победе», – добавил Никонов.