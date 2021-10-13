США получили все и хотят выйти из украинского проекта – Землянский

13.10.2021 13:19 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

США получили от Украины все, что хотели и теперь они заинтересованы выйти из проекта.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил украинский эксперт Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Землянского, Штаты устраивает контролируемая дестабилизация на Украине и ее экономическое положение на грани краха.

«Я не вижу здесь атакующей позиции у Штатов. Мне кажется, Штаты пытаются сейчас, как раз наоборот, выходить из этого проекта, из которого они получили, скорее всего, максимум. Устраивает ли их ситуация нестабильной Украины? Абсолютно устраивает. Контролируемая дестабилизация, когда не доводится до крайности», – считает эксперт.

«Давайте объективно посмотрим на социально-экономическую ситуацию, в которой находится на сегодняшний день Украина. По-хорошему, это все должно было бы рухнуть, вся эта модель и начаться движение в обратную сторону, на какое-то восстановление, какой-то конструктив. Но ее же, по сути дела, искусственно поддерживают. То есть у меня нет ответа на вопрос, что происходит, почему все у нас еще тлеет. Оно живет, но никаких предпосылок для функционирования экономики нет», – заявил Землянский.