США помогли Украине организовать налёт на российские аэродромы – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
02.06.2025 17:16
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, США, Терроризм, Украина


Украина не смогла бы совершить удар по российским аэродромам без помощи американской разведки.

Об этом в эфире канала «НВ» заявил секретарь комитета Верховной рады по безопасности Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не смогла бы совершить удар по российским аэродромам без помощи американской разведки. Об...

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«Ещё нужно было приехать туда, где эти самолеты должны быть. И тут стоял вопрос, что русские постоянно меняли позиции этих самолётов, после того как были единичные случаи, начали перегонять их с аэродрома на аэродром, чтобы в одном месте они не стояли.

Поэтому в день операции ты должен был иметь 100% разведку, которая тебе подтвердила, что эти самолеты действительно сейчас там находятся, и ты не «попадёшь в штангу». А такую информацию могут нам предоставить только партнеры.

Это отвечает на вопрос, когда все задают – а знали или не знали. Поэтому я думаю, какая-то категория точно знала, потому что мы, когда берем часто данные, они же видят, какими районами мы интересуемся, поэтому можно сделать вывод, что, конечно, об этой операции знали партнеры», – утверждал Костенко.

Он подчеркнул, что при этом до самого президента США Дональда Трампа якобы информацию могли своевременно не довести.

«Лучшие возможности в разведке, конечно, у американцев. Но я скажу, что тут же вопрос в том, что если знают партнеры, то это для них может быть штатное предоставление какой-то информации.

Могут быть разные варианты, и это не обязательно должно было прийти сразу к самому Трампу. Есть много же промежуточных звеньев. Поэтому точно кто-то из партнеров знал направления работы, но дошло ли это именно до Трампа, или это именно Трамп об этом знал, тут уже трудно сказать», – нагнал туману нацист.

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