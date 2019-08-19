США помогут угробить остатки «оборонки» Украины

19.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Недавнее заявление руководителя посольства США в Киеве о необходимости выставить предприятия оборонного комплекса Украины на приватизацию – свидетельство желания американцев похоронить остатки ВПК в бывшей советской республике.

Об этом в эфире ТВ заявил эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если начнут распродавать в Украине оборонные предприятия, это будет значить, если их продадут крупным международным корпорациям, банкротство этих предприятий, потому что на 2018 год Украина по-прежнему занимала 1,3% мирового рынка экспорта вооружений, находясь на 12 месте. Это, пусть и небольшой, но все же кусок рынка вооружений, и я уверен, что американские компании не прочь были бы его откусить себе.

А, во-вторых, если эти заводы будут приватизировать наши олигархи, то они попросту не в состоянии будут наладить там ту технологическую цепочку, которая необходима, чтобы производить что-то более сложное, чем какие-то саперные лопатки. То есть, танк или БТР они уже не смогут произвести.

Это будет означать, что украинской армии придется закупать вооружения за рубежом у тех же американских и европейских корпораций. Вот и вся подоплека, это очень опасный момент», – резюмировал эксперт.

Накануне поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор призвал выставить на продажу в частные руки предприятия ВПК.

«Этот процесс уже, по сути, начался. У вас уже есть частные компании, которые продают оружие. В конце концов, в США частный сектор – это основа оборонной промышленности. Поэтому то, что власть сейчас видит частные компании среди поставщиков оружия – это хорошо.

А новому руководителю «Укроборонпрома», когда он будет назначен, необходимо будет хорошо изучить работу всех предприятий концерна.

Часть из них – очень эффективные и производят высококлассное оружие, но есть и те, которые значительно менее эффективны. И, конечно, есть смысл сфокусироваться на первых и что-то решать со вторыми», – сказал Тейлор.