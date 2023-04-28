США пообещали «не отменять народ России»

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Соединенные Штаты якобы не являются врагом народа России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявила посол США в России Линн Трейси.

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Она выступила с очередными дежурными обвинениями в адрес России, назвав ее виновником нынешних событий на Украине, но при этом отказалась признать государственным переворотом свержение действующего президента Виктора Януковича в 2014-м.

«Нельзя назвать переворотом ситуацию, в которой лидер, потерявший поддержку и испугавшийся собственного народа, принимает решение сбежать», – сказал Трейси.

Издание обратило внимание на слова главы МИД РФ Серегй лаврова, что лидер Йемена Абд-Раббу Мансур Хади покинул страну после начала гражданской войны, но долгое время признавался США, тогда как в ситуации с Украиной у Вашингтона подход был иным.

«Это аргументация в стиле «а как насчет…». Я думаю, мы должны рассматривать Украину и сложившиеся там обстоятельства и выносить суждения на основании того, что мы знаем о происходящем именно в Украине», – попыталась оправдаться дипломат.

При этом она утверждает, что «США не рассматривают россиян как врагов».

«Сейчас много говорят о русофобии, отмене России, отмене будущего России. Это не является целью Соединенных Штатов. И мы, безусловно, никаким образом не хотим отменить народ России», – добавила посол.

Это интервью возмутило официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

«Народ России убивают по наводке Соединенных Штатов, на деньги Соединенных Штатов, из оружия Соединенных Штатов, руками режима, приведенного к власти Соединенными Штатами в результате государственного переворота, срежиссированного Соединенными Штатами. Редкая удача газеты «Коммерсант»: поблагодарить американского посла за первое интервью изданию. Тем более, что Линн Трейси пообещала не отменять народ России. Ну и, конечно, Пулитцера за вопрос «Вы здесь уже три месяца. Каковы ваши первые впечатления?». Так и слышу: мы просто журналисты, делаем свою работу.

А ребята на фронте делают свою. Как писал Рождественский: «Просто был выбор у каждого: я или Родина», – написала Захарова в своем телеграм-канале.