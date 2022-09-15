США пообещали защитить Японию от России и Китая ядерным ударом

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Министр обороны Ллойд Дж. Остин во время встречи с министром обороны Японии Ясуказом Хамади, США готовы защищать Японию даже ядерным оружием.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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Остин сказал, что Соединенные Штаты и Япония связывают узы дружбы и доверия. У двух стран также есть общие интересы и вера в демократию.

«Мы также разделяем видение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и основанного на правилах международного порядка. Но недавнее агрессивное поведение Китая и неспровоцированное вторжение России в Украину являются серьезными вызовами этому видению», – заявил министр.

Остин отметил приверженность Америки защите Японии, отметив, что это включает «расположение США к надежному и устойчивому расширенному сдерживанию агрессии, используя весь спектр американских обычных и ядерных возможностей».