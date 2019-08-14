США попытаются продавить выгодный им сценарий в Донбассе

14.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Пока преждевременно говорить о расширении «нормандского формата» за счет США и Великобританиии, как этого требует украинское руководство.

Об этом пишет «Независимая газета». Тем не менее, полагает издание, американцы скорее всего попытаются продавить выгодный им сценарий.

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« А дальше свою игру поведет Киев, который будет настоятельно советовать Берлину и Парижу включить в клуб друзей Украины в вопросе Донбасса Вашингтон», – отмечается в публикации.

Газета обращает внимание, что Киев идет проторенным Кишиневом путем, когда в переговорный формат по урегулированию приднестровского конфликта кроме России, Украины и ОБСЕ включили в качестве наблюдателей ЕС и США, что в итоге укрепило позиции Молдавии, направленные на ослабление роли Москвы.

«В украинском случае подключение США к переговорам укрепит позиции Киева и ослабит влияние остальных переговорщиков, которые настаивают на выполнении Минских договоренностей. При поддержке США Украина откажется от них совсем. Ситуация в Донбассе еще больше осложнится», – приходит к выводу «НГ»..