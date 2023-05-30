США попытаются затянуть войну с помощью «переговоров» – эксперт

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В ближайшие месяцы Вашингтон может попытаться заставить Киев пойти на переговоры о перемирии для того, чтобы получить передышку для усиления ВСУ и дальнейшего затягивания войны.

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил политолог, руководитель Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тактические переговоры возможны. Более того, я уверен, что американцы заставят украинцев через два-три месяца пойти на переговоры, когда выяснится, что ситуация безвыходная. Чтобы дать возможность подкачать украинскую армию вооружением и всем остальным. К тому же американцы более всех заинтересованы в продлении этого конфликта. Более того, в этом заинтересованы и некоторые другие великие державы. Китай не заинтересован, им это не нужно, но пока мы там сражаемся, то оттягиваем на себя основную часть военно-политической машины Запада», – сказал Караганов.

Однако он подчеркнул, что пока что Москве в Киеве разговаривать не с кем и не о чем.

«Какие-то переговоры могут начаться, но там не с кем будет переговариваться – даже если там будет смена руководства. Потому что, во-первых, субъекта нет. Во-вторых, чтобы сменить руководство, нужно закрепиться на каких-то абсолютно понятных нам стратегических позициях, которые ещё не до конца понятны», – добавил эксперт.