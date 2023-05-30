США попытаются затянуть войну с помощью «переговоров» – эксперт

Владимир Гладков .  
30.05.2023 20:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 458
 
Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


В ближайшие месяцы Вашингтон может попытаться заставить Киев пойти на переговоры о перемирии для того, чтобы получить передышку для усиления ВСУ и дальнейшего затягивания войны.

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил политолог, руководитель Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ближайшие месяцы Вашингтон может попытаться заставить Киев пойти на переговоры о перемирии для...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Тактические переговоры возможны. Более того, я уверен, что американцы заставят украинцев через два-три месяца пойти на переговоры, когда выяснится, что ситуация безвыходная. Чтобы дать возможность подкачать украинскую армию вооружением и всем остальным.

К тому же американцы более всех заинтересованы в продлении этого конфликта. Более того, в этом заинтересованы и некоторые другие великие державы. Китай не заинтересован, им это не нужно, но пока мы там сражаемся, то оттягиваем на себя основную часть военно-политической машины Запада», – сказал Караганов.

Однако он подчеркнул, что пока что Москве в Киеве разговаривать не с кем и не о чем.

«Какие-то переговоры могут начаться, но там не с кем будет переговариваться – даже если там будет смена руководства. Потому что, во-первых, субъекта нет. Во-вторых, чтобы сменить руководство, нужно закрепиться на каких-то абсолютно понятных нам стратегических позициях, которые ещё не до конца понятны», – добавил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть