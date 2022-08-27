США порекомендовали Сербии «забыть о Косово»

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Начало улучшения отношений между Белградом и Приштиной якобы уже не за горами.

Об этом спецпредставитель США по Западным Балканам Габриэль Эскобар заявил в интервью N1.

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«Я должен сказать, что встреча [в Брюсселе 18 мая] между президентом Вучичем и премьер-министром Курти была действительно хорошей, очень профессиональной и спокойной. Было приятно видеть такой уровень открытости в присутствии Верховного представителя ЕС Борреля и г-на Лайчака», — сказал Эскобар.

По его словам, США призвали Приштину быть более конструктивной и гибкой, и что он видел, что для этого есть воля.

Среди прочего дипломат отметил, что никто не должен страдать из-за номерных знаков, а обе стороны должны сосредоточиться на европейских решениях. Однако в своем высказывании он показал, что Вашингтон от своего детища, которым является самопровозглашенное Косово, отказываться не собирается.

«Я думаю, что мы должны забыть нарратив о том, что Косово — это Сербия, и перейти к тому, что Косово и Сербия — это на самом деле Европа», — подчеркнул он.

Также в интервью N1 он заявил, что пришел с сообщением о том, что в международном сообществе существует серьезная обеспокоенность потенциальной эскалацией насилия из-за мер, принимаемых косовским правительством.

«Во время моего визита в Приштину, Митровицу и Белград у меня сложилось впечатление, что все стороны привержены поиску мирного решения этого кризиса. И это послание, которое я передам в Вашингтон: я верю, что обе стороны найдут компромиссное решение, которое позволит народу Косово жить мирно», — сказал Эскобар.

На вопрос, представил ли он какое-либо предложение по решению вопроса личных документов и номерных знаков, он заявил, что США не являются частью переговорного процесса, который проходит под эгидой Евросоюза.

«Процесс возглавляет Европейский союз, и мы поддерживаем этот процесс, поэтому все предложения и рекомендации исходят от него. Моя роль заключалась в том, чтобы побудить обе стороны быть конструктивными и гибкими, послать сигнал о том, что США полностью поддерживают этот процесс, и что он имеет большое значение для евроатлантического сообщества и разрешения спора между Косово и Сербией. Но кроме того, я хочу указать, что этот процесс также очень важен для США, как и то, что мы в него вовлечены, и что мы будем настаивать на реализации тех решений, которые вытекают из этого процесса. Мы также будем искать способы создания возможностей, которые обеспечат политическую и экономическую поддержку, приведут к наращиванию потенциала и позволят нам сделать все возможное, чтобы эти решения работали для обеих сторон», — резюмировал Эскобар.