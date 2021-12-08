США посчитали оставшихся сторонников России на Украине

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Новости Украины

После 2014 года симпатии жителей Украины к России резко уменьшились в результате политики президента России Владимира Путина.

Об этом на слушаниях в Сенате сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, народы этих стран жили бок о бок долгие столетия. Существует приграничная торговля, множество смешанных супружеских пар. Конечно, до вторжения в Крым, на Донбасс, 60-70% украинцев до этого хорошо относились к России. А сегодня, учитывая потерю территорий, напряженность, которая последовала за тем, что произошло, то теперь дружеские чувства по отношению к России составляют, может быть, 12% от того, что было. Это вот результат политики президента Путина, международной политики. Нужно говорить ему правду о том, что украинцы чувствуют в настоящий момент», – сказала Виктория Нуланд.

Напомним, что после переворота 2014 года на Украине установлена жесточайшая цензура. Все симпатизирующие России СМИ запрещены, пророссийские журналисты подвергаются репрессиям, изгоняются из страны, или становятся жертвами безнаказанных нападений банд украинских националистов, действующих в связке с СБУ.

Посольство США, существующие на западные гранты «правозащитные организации» не замечают убийств пророссийских журналистов или оправдывают закрытие оппозиционных СМИ, объясняя это борьбой с «агрессией РФ».