США поставили цель – расколоть Россию по этническим границам

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Американские спецслужбы уже тридцать лет пытаются расколоть Россию по этническим границам, чтобы затем контролировать Евразию. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил известный экономист Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы почитаете проект «Новый американский век», в нём говорится, что возможно Россия будет деколонизована на европейскую Росси, Центральную Азию, Сибирскую Россию и дальневосточную Россию. В Вашингтоне даже есть несколько комиссий на деколонизацию России. Их надежда, надежа ЦРУ, состояла в том, что после распада СССР распадётся и Россия. Она распадётся по этническим границам, по своим географическим границам», – подчеркнул Сакс.

«Это проект США, которые возмущены тем, что существует страна, состоящая из 11 часовых поясов, и настолько велика, что это, по сути, отрицание нашей глобальной гегемонии. Если мы будем доминировать в Черноморском регионе, то от России ничего не останется. Если мы превратим Россию в ничто, то мы сможем контролировать всю Евразию. В этом заключается американская однополярность», – добавил экономист.