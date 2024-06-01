США поставили цель – расколоть Россию по этническим границам

Константин Серпилин.  
01.06.2024 23:53
  (Мск) , Вашингтон
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Дзен, Спецслужбы, США, Украина


Американские спецслужбы уже тридцать лет пытаются расколоть Россию по этническим границам, чтобы затем контролировать Евразию. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил известный экономист Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американские спецслужбы уже тридцать лет пытаются расколоть Россию по этническим границам, чтобы затем контролировать...

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«Если вы почитаете проект «Новый американский век», в нём говорится, что возможно Россия будет деколонизована на европейскую Росси, Центральную Азию, Сибирскую Россию и дальневосточную Россию. В Вашингтоне даже есть несколько комиссий на деколонизацию России.

Их надежда, надежа ЦРУ, состояла в том, что после распада СССР распадётся и Россия. Она распадётся по этническим границам, по своим географическим границам», – подчеркнул Сакс.

«Это проект США, которые возмущены тем, что существует страна, состоящая из 11 часовых поясов, и настолько велика, что это, по сути, отрицание нашей глобальной гегемонии.

Если мы будем доминировать в Черноморском регионе, то от России ничего не останется. Если мы превратим Россию в ничто, то мы сможем контролировать всю Евразию. В этом заключается американская однополярность», – добавил экономист.

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