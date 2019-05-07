США поставили Европу перед выбором: дорогое унижение или экономное достоинство

07.05.2019, Киев, Игорь Петров

Европа сейчас находится перед сложным геополитическим выбором, в результате которого она может бросить другой взгляд на Россию, являющуюся одной из ведущих держав планеты.

Об этом в эфире YouTube-канала PolitWera заявил Александр Рар, журналист-международник из Германии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Россия входит в пятерку, если не в тройку главных, ведущих государств этой планеты. ЕС стоит сейчас перед сложным выбором.

Фактически ЕС за последние 75 развивался под крылышком Америки. ЕС всегда был частью трансатлантического сообщества, был частью НАТО, пользовался защитой Америки, но в то же самое время он полностью подчинялся лидерству США.

Вот здесь что-то уже изменилось. Америке эта Европа, которая начинает в экономическом плане соперничать с США, уже не нужна. Да, США говорит, что будет защищать Европу в случае нападок со стороны Ирана или России, но я думаю, что уже не те слова.

Действительно, а кто Европе угрожает? Во всяком случае, не Россия. Поэтому Трамп – а после него и другие – будут стоять на том, что европейцы будут должны обеспечить самостоятельно финансово свою безопасность. Т.е. Америка должна будет заниматься другими горячими точками на планете, которые американцам кажутся более важными, чем европейский плацдарм.

Это европейцев поставило в такое некомфортное положение, потому что они до сих пор на оборону, на свою безопасность не тратили, а все полагались на американцев. Они готовы и дальше платить, но вот чего они не хотят – это стать младшим партнером или таким, знаете, помощником США в попытках США сохранить свое гегемонство над планетой.

Европа будет искать свое собственное я, свое собственное идентифицирование. И если Европа пойдет по этому пути, эмансипации от Америки или частичной эмансипации от Америки, ей нужно будет полностью переосмыслить свою оборону и внешнюю политику. И это обязывает просто европейцев бросить другой взгляд на Россию», – сказал Рар.