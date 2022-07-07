«США поставили на Залужного как на нового Пиночета во главе Украины» – Юрий Кот

07.07.2022  19:15 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина
Новости Украины

Президент Украины Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Залужный готовы глотки друг другу перегрызть, сваливая друг на друга вину за разгромы на фронтах. Американцы могут воспользоваться этим конфликтом.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил бывший ведущий киевского Антимайдана журналист Юрий Кот, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Залужный готовы глотки друг другу перегрызть, сваливая друг...

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«Если брать стратегически – у Британии и США цели совпадают, но тактически цели у них разные. Если США хотят с нами воевать как можно дольше, чтобы решать свои геополитические задачи, Британия заинтересована, чтобы как можно быстрее, как можно больше людей там погибло, утопить Украину в крови, и тогда имея такие приоритеты, влияя на эту территорию, торговаться с Россией за те или иные возможности.

Дальше будет разворачиваться ещё гораздо интересней. Поскольку под Британцев, прежде всего, лёг Зеленский,  а военные лежат под американцами, тот же Залужный (Главнокомандующий ВСУ – ред.). Мы знаем о конфликте Залужного с Зеленским, мы знаем, что они готовы глотку друг другу перегрызть, и все неудачи сбросить на них. Поэтому сейчас посмотрите, как будет развиваться акт этой пьесы», – отметил он.

«Залужный, очевидно, будет атаковать Зеленского, чтобы ослабить его позиции. Военный переворот? Вполне. Американцы будут на него делать ставку, как на будущего Пиночета», – предположил Кот.

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