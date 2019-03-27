США поставили телегу впереди лошади

27.03.2019, Москва, Олег Кравцов

Одобренный в США законопроект о противодействии поставкам российского газа в Европу

Об этом в “Известиях” пишет заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, отметивший, что будь в мире поставщики, способные предложить ЕС более выгодные условия, чем Россия, доля «Газпрома» давно бы уменьшилась.

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“А тот последние три года только наращивает поставки в Европу. И здесь кроется главная проблема в логике американских политиков. Они ставят телегу предложения впереди лошади спроса”, – пишет аналитик.

“Газопроводы строятся для снижения риска поставок по изношенному и недофинансированному украинскому коридору. Таким образом проекты, которые вызывают праведный гнев у американского руководства, направлены на повышение энергобезопасности Евросоюза. Об этом свидетельствует простой, но злонамеренно игнорируемый Штатами факт. «Северный поток – 2» — это совместный проект «Газпрома» и ряда крупнейших европейских компаний. Безусловно, во внутренней мифологии «града на холме» США лучше знают, что пойдет на пользу ЕС. Но в обычной, повседневной действительности это не так”, отмечает Фролов.

Он также добавил, что из-за падения добычи газа в ЕС и закрытия угольных электростанций спрос на газ и, соответственно, импорт будет расти, что открывает возможности для украинского коридора, если найдутся деньги на его ремонт и модернизацию.

При этом аналитик подчеркнул, что у поставщиков американского газа есть две большие проблемы: высокая цена и отсутствие очевидных механизмов для направления поставок.

“У США нет своего «Газпрома». Зато есть масса перепродавцов, которые закупают голубое топливо у СПГ-заводов. Они везут газ туда, где его выгоднее продать. И Штаты не будут спонсировать этих поставщиков, чтобы они везли газ в ЕС. Ведь законопроекты против российского ТЭКа разрабатываются не для помощи европейцам, а для того, чтобы под крики о российской угрозе получить деньги из государственного бюджета и направить их достойным компаниям в самих США”, – резюмировал Фролов.