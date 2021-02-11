США поставили задачу-максимум сменить российский общественный строй

11.02.2021, Москва, Олег Кравцов

При новом президенте США Джо Байдене санкционный режим против России останется, но не исключается его коррекция.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, отвечая на вопрос, будет ли продолжаться при новой администрации США санкционное давление на Россию?

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По его словам, в ЕС накапливается ропот из-за антироссийских санкций США, которые мешают работать с российскими контрагентами, а потому многие европейцы предлагают предлагают более сконцентрироваться на персональных ограничениях в отношении тех людей, которые, по мнению американцев, считаются виновными в том или ином действии.

«Хотя и персональные санкции могут затрагивать интересы тех или иных предпринимателей и влиять на экономику, но вряд ли это повлияет на внешнеполитическое поведение России. А цель-то в этом состоит! Чтобы изменить внешнеполитическое поведение России, а если удастся, то и политический строй. Это далеко идущая программа-максимум, которая хронологически никак не ограничена», – говорит Гарбузов.

По его словам, «речь идет не об отмене санкций, а о корректировке и акценте на более точечные меры».

«Санкционный режим в том или ином виде останется. Это средство давления на Россию, которое своей конечной цели не достигает, но промежуточных целей (в частности, торможение развития России, задержка трансформации ее экономики) достигает», – считает эксперт.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Германия готовится к торговой войне с американцами.