США поставят Германию смотрящей за Украиной

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Когда США выйдут из Украины и займутся дальневосточным кейсом, ответственным за конфликт и его разрешение будет назначена Германия.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Киеву от этого не стоит ждать ничего хорошего – нынешняя критика режима со стороны Венгрии и Болгарии – это позиция Германии и ее отношение к Украине, озвученное устамидругих политиков.

«Если немцы, а, скорее всего так и будет, будут ответственными за Украину – послевоенную и холодно-военную, потому что американцы долго тут не задержатся, им надо будет решать вопрос на Дальнем Востоке, на Тихоокеанском ТВД, в Тайваньском проливе, Китайском море, то это очень показательно… Если учесть, что роль Германии будет усиливаться в военно-политическом смысле, по крайней мере, на данном этапе, то посмотрите, как они Прибалтику взяли практически на контроль и на удержание. Судя по этим новым натовским региональным планам на размещение ротационных сил на Восточноевропейском фланге, обратите внимание – Венгрия, Болгария, Словакия, Прибалтика, Хорватия и Словения, кроме Сербии – это же все прогерманская сфера, всегда она была», – сказал эксперт.

Он считает, что сегодня «венгры и болгары во многом говорят и немецким языком».

«Часто то, что не могут сказать немцы открыто, может сказать Орбан или Радев. Да, они будут давать помощь, но в какой-то степени начнут уже другую использовать риторику, нарративы даже могут использовать. Венгры это делали с самого начала, вот, сейчас болгары», – заявил Карасев.