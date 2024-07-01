США поставят Киеву системы ПВО для прикрытия объектов американских инвесторов на Украине

Елена Острякова.  
01.07.2024 23:25
  (Мск) , Москва
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Бизнес, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Украина – «сильная успешная страна, которая все больше интегрируется с Западом», поэтому США намерены привлекать в нее инвестиции.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил сегодня в Бруклинском институте Вашингтона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина – «сильная успешная страна, которая все больше интегрируется с Западом», поэтому США намерены...

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«И мы пытаемся привлечь инвестиции частного сектора в Украину, чтобы обеспечить рост и процветание ее экономики. Мы уже убедились на примере Черного моря, что Украина экспортирует столько же, сколько и до февраля 2022 года. Экономика Украины обладает огромным потенциалом при правильных инвестициях. Но для ее военного и экономического потенциала необходимы средства ПВО, чтобы защитить районы, в которые вы инвестируете», – сказал Блинкен.

Он пообещал, что перед саммитом НАТО в Вашингтоне появится информация о поставках систем ПВО на Украину.

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