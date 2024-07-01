США поставят Киеву системы ПВО для прикрытия объектов американских инвесторов на Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина – «сильная успешная страна, которая все больше интегрируется с Западом», поэтому США намерены привлекать в нее инвестиции.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил сегодня в Бруклинском институте Вашингтона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«И мы пытаемся привлечь инвестиции частного сектора в Украину, чтобы обеспечить рост и процветание ее экономики. Мы уже убедились на примере Черного моря, что Украина экспортирует столько же, сколько и до февраля 2022 года. Экономика Украины обладает огромным потенциалом при правильных инвестициях. Но для ее военного и экономического потенциала необходимы средства ПВО, чтобы защитить районы, в которые вы инвестируете», – сказал Блинкен.

Он пообещал, что перед саммитом НАТО в Вашингтоне появится информация о поставках систем ПВО на Украину.