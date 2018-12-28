США поставят на Тимошенко: Порошенко арестуют при побеге и повесят на него всех собак

28.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Если в США решат, что Пётр Порошенко стал непроходимой фигурой в президентской гонке на Украине, его без сожаления предадут, как много раз до этого американцы сдавали своих сателлитов.

К такому мнению в эфире телеканала «Россия-1» пришли экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выборы пройдут не на Украине, а в Вашингтоне. Скорее всего, в Вашингтоне придут к выводу, что вместо Порошенко – Тимошенко лучший вариант, менее проблематичный. И тогда с почётом, Порошенко скажет, что я выполнил свою историческую миссию, и не будет участвовать в выборах. Потому что он превратился в непроходимую фигуру, если американцы к этому выводу придут, то Тимошенко будет на его месте», – заявил Кедми.

«Неважно, кто в политике в Киеве, важно – кто в Вашингтоне. Там будут решать, а дальше для лохов будет разыгрываться комедия на украинской сцене», – добавил экс-глава израильской спецслужбы.

Коротченко согласился с израильским экспертом, однако к «комедии для лохов» подошёл более творчески.

«Последняя роль Порошенко – её, кстати говоря, будут готовить посольство США в Киеве и Госдеп, это очевидно. Новая президентша Украины -Тимошенко. Порошенко будет задержан при попытке бегства и скрыться от украинского правосудия, мы ещё увидим украинского военного прокурора Матиоса, который будет надевать наручники вместе с оперативной группой патриотов СБУ, выполняя указание Тимошенко о задержании коррупционера Порошенко и предании его суду», – рассказал Коротченко.

«Для Тимошенко это будет просто находка – не сбежавший, живой, задержанный Порошенко! На него повесят все грехи, все проблемы в украинском государственном строительстве, оборонном строительстве, его обвинят в попытке узурпации власти путём введения военного положения, на него повесят всех собак. Конфискуют все его деньги, трасты, и народ будет радостно приветствовать на улицах Киева арест Порошенко. Американское посольство и Госдеп сдадут Порошенко, как сдавали до этого десятки своих сателлитов», – уверен российский эксперт.