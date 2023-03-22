США постигла полная неудача в попытке стравить Китай и Россию

Администрация Байдена попыталась повторить дипломатический маневр, который Генри Киссинджер провел в начале 70-х годов с СССР и Китаем, развернув их друг против друга.

Римейк дипломатического трюка не удался, заявил в эфире «Крым 24» политолог Сергей Мельничук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Китае есть осознание собственного интереса, и почему такой страх появился в США, потому что присутствовала такая откровенно нелепая надежда на то, что удастся повторить такой же манёвр, который во времена Холодной войны осуществили американские власти, и Генри Киссинджер смог это реализовать – сблизить Китай и США против СССР. Но вот, сейчас эта надежда всё же разрушилась. Очевидно, что посещение Си Цзиньпином России, встречи с Владимиром Путиным – это не просто формальность, это очень комплексный процесс, который подразумевает кардинальную проработку механизмов сотрудничества, и это ярчайший жест того, что все церемониальные вещи, вроде решения Международного уголовного суда, Китай абсолютно не интересуют», – подчеркнул эксперт.

Вместе с тем, он оценивает, как крайне низкую вероятность образования военно-политического союза между Китаем и Россией.

«Вероятность открытого военно-политического союза между Россией и Китаем крайне низкая, поскольку существует всё-таки определённая разница во взглядах и в представлении, что такое сотрудничество может принести. Поэтому на военно-политический союз я бы ставку не делал, именно как аналог какого-нибудь НАТО», – заключил Мельничук.

Полковник ФСО в запасе, эксперт по безопасности Василий Кашканов предположил, что подобный союз возможен, но в несколько завуалированном виде.

«Дело в том, что для создания такого военно-политического союза надо ещё обращать внимание, какую политику в отношении своих соседей ведут страны, в данном случае Китай и Россия, и какие контакты. И вот здесь как раз всплывает очень много подводных камней, которые мешают созданию этого союза, потому что у Китая и у России есть свои национальные интересы. Я так полагаю, что, быть может, в ближайшее время будет изобретена какая-то новая модель, которая, может, не будет так называться, но будет носить все атрибуты этого союза, что позволит чувствовать нам себя более уверенно», – считает Кашканов.