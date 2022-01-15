США потеряли договороспособность, эскалация будет в феврале, – политолог

15.01.2022  23:54 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Переговоры России и США вряд ли приведут к продуктивным результатам, поэтому уже в следующем месяце может начаться эскалация. Проблема состоит в том, что руководство США недоговороспособно и не может определить свою позицию, в том числе, из-за внутриполитической ситуации в Штатах.

Об этом в эфире телеканала UkrLife заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Переговоры России и США вряд ли приведут к продуктивным результатам, поэтому уже в следующем...

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«Пока что стороны обменялись угрозами, теперь Россия ждет письменных показаний, предложений со стороны Запада, которые позволят сказать, что российские ультиматумы, договоры и соглашения не приняты, и после этого нас ожидает новый виток эскалации.

Стороны, наконец-то, придут к переговорам, начнут на стол выкладывать какие-то карты, угрожать друг другу реально. Вот, после реальных уже угроз, реальных действий, наверное, начнутся настоящие переговоры. Где-то февраль этого месяца.

И там, к сожалению, февраль-март очень реальна эскалация, в том числе в отношении Украины, если все будет провально, и стороны друг друга не услышат.

Проблема этих переговоров не только в амбициях России, которые она показывает. Проблема в том, что нынешняя администрация США неспособна договариваться. Они настолько загнали республиканцев и Трампа в «раша-гейты», они так долго эксплуатировали тему России во внутренней американской политике, что сегодня любые договоренности с Россией будут чудесной картой для американской оппозиции, для ястребов, для атаки Байдена. А фактически в США уже начались новые выборы президента», – заявил Бортник.

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