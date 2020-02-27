США потребовали от РФ вернуть Крым Украине

27.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

В посольстве США на Украине выразили озабоченность «захватом, оккупацией и аннексией» Крыма Россией, и потребовали от Москвы вернуть полуостров под власть Киева.

С соответствующим заявлением выступила спикер американского посольства на Украине Морган Ортегус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шесть лет назад Россия захватила, оккупировала и попыталась аннексировать Крымский полуостров, который принадлежит Украине. Сегодня оккупация Крыма Россией остаётся вызовом мировому порядку. Последствия оккупации простираются далеко за границы Украины, и составляют серьёзную угрозу нашей общей безопасности.

Российская агрессия против одной из наикрупнейших стран Европы является угрозой нашим стратегическим интересам относительно стабильности и процветания Европы. Это угроза экономическому, торговому и политическому сотрудничеству, которое способствует росту и развитию по обе стороны Атлантики», – сказала спикер американского посольства.

Она также рассказала, как «плохо» живётся в российском Крыму, и от имени США призвала Москву вернуть полуостров под власть Киева.

«За последние шесть лет Россия превратила Крым в большую военную базу, захватила важные прибрежные энергетические объекты, и препятствовала движению судов в украинские порты. Россия также навязала свою драконовскую правовую систему полуострову и развязала кампанию репрессий против любого, кто решается высказываться против оккупации.

США призывают Россию остановить оккупацию Крыма. Крым – это Украина. Мы в который раз заявляем о нашей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины наперекор российской агрессии», – сказала Ортегус.